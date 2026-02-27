Anche l’ex premier norvegese Jagland vittima di Jeffrey Epstein | è ricoverato a Oslo Le ipotesi del tentato suicidio o del malore dopo l’incriminazione

Un ex primo ministro norvegese è stato ricoverato a Oslo, con le autorità che indagano sulle circostanze del suo ricovero. Le ipotesi più accreditate riguardano un tentato suicidio o un malore, in seguito alle recenti accuse che lo coinvolgono. La vicenda ha attirato l’attenzione su come le vicende legate a Epstein abbiano coinvolto anche figure di rilievo nel panorama politico europeo.

Lo scandalo che ha travolto Jeffrey Epstein continua a mietere vittime nelle alte sfere del potere europeo, arrivando a scuotere fin dalle fondamenta le istituzioni della Norvegia. Al centro dell’ultimo, drammatico capitolo c’è Thorbjorn Jagland, 75 anni, ex primo ministro laburista e colonna della politica di Oslo, che secondo indiscrezioni sarebbe ora ricoverato in ospedale. Sulle cause del ricovero vige il massimo riserbo, ma c’è chi ha avanzato l’ipotesi di un tentato suicidio, o quantomeno di un grave malore provocato dall’insostenibile pressione psicologica delle ultime settimane. Le accuse di corruzione. Il ricovero segue infatti di pochi giorni l’incriminazione ufficiale di Jagland per corruzione, un atto scaturito dai suoi passati rapporti con il finanziere americano. 🔗 Leggi su Open.online

Terremoto Epstein: a Oslo indagato l’ex presidente del nobel Jagland, a Londra Starmer sull’orlo del baratroLa pubblicazione degli Esptein Files – o meglio, dell’ultima mole di 3 milioni di documenti – rappresenta un vero terremoto politico internazionale.

Domenica Mona Juul, ambasciatrice norvegese in Iraq e Giordania, si è dimessa per le sue connessioni con Jeffrey EpsteinL’ambasciatrice norvegese in Iraq e Giordania, Domenica Mona Juul, ha annunciato poche ore fa le proprie dimissioni.

Parla una vittima di Epstein: «Avevo 16 anni quando abusò di me»

