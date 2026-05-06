È scomparso Evaristo Beccalossi, noto per il suo ruolo di numero 10 nel mondo del calcio. Nei mesi recenti, ha combattuto contro una malattia grave, trascorrendo molto tempo in ospedale. La sua salute si è aggravata nel corso delle ultime settimane, portandolo a una fine improvvisa e inattesa. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio tra tifosi e amici, lasciando un vuoto nel ricordo di chi lo ha conosciuto.

? Cosa scoprirai Come sono andati i suoi ultimi mesi di lotta in ospedale?. Quali erano i dettagli della sua difficile battaglia contro la malattia?. Perché il suo ruolo al Lecco era così importante per il territorio?. Come influenzerà la sua scomparsa il futuro delle nazionali giovanili?.? In Breve Decesso avvenuto tra 5 e 6 maggio 2026 presso la clinica Poliambulanza di Brescia.. Malattia iniziata il 9 gennaio 2025 con primo ricovero dopo confusione mentale.. Carriera nerazzurra con 216 presenze e scudetto vinto nella stagione 197980.. Presidenza Lecco dal 2014 al 2016 sotto la gestione del patron Daniele Bizzozero.. Evaristo Beccalossi è deceduto nella notte tra martedì 5 maggio e mercoledì 6 maggio 2026 presso la clinica Poliambulanza di Brescia, dove era ricoverato da oltre un anno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Evaristo Beccalossi: svanisce il talento del numero 10

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