Evaristo Beccalossi è morto alla Poliambulanza di Brescia | aveva 69 anni

Evaristo Beccalossi, ex calciatore italiano, è deceduto durante la notte presso la Poliambulanza di Brescia. Aveva 69 anni e si trovava ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Beccalossi era noto per aver giocato con la maglia dell'Inter e aver militato anche nel Brescia, suscitando emozioni tra i tifosi di entrambe le squadre. La notizia della sua scomparsa ha suscitato cordoglio nel mondo del calcio.

Il calcio italiano piange Evaristo Beccalossi. Il fantasista che aveva incantato San Siro con la maglia dell'Inter e fatto battere il cuore dei tifosi del Brescia si è spento nella notte alla Poliambulanza, dove era ricoverato. Avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 12 maggio.I suoi problemi di.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Morto Evaristo Beccalossi. La bandiera dell'Inter aveva 69 anniÈ morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. Addio a Evaristo Beccalossi: è morto a 69 anni l'ex attaccante dell'Inter, idolo dei tifosiÈ morto all'età di 69 anni Evaristo Beccalossi, grande attaccante dell'Inter anni 80. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Evaristo Beccalossi è morto, addio alla storica bandiera dell’Inter; E' morto Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter; Addio a Evaristo Beccalossi: è morto a 69 anni l'ex attaccante dell'Inter, idolo dei tifosi; Evaristo Beccalossi è morto, aveva 69 anni: era una bandiera dell'Inter. Addio a Evaristo Beccalossi: è morto a 69 anni l'ex attaccante dell'Inter, idolo dei tifosiCoi nerazzurri giocò dal '78 all'84 diventando l'idolo dei supporters, anche quando sbagliò due rigori in 7' in Coppa Coppe ... gazzetta.it Evaristo Beccalossi, come è morto: il malore, il ritorno a casa, i 47 giorni di comaÈ morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese. L'ex calciatore e dirigente sportivo, che prima ... ilmessaggero.it Evaristo Beccalossi si è spento nella sua Brescia. Da un anno le sue condizioni di salute erano peggiorate a seguito di un malore e un lungo periodo in coma. È stato uno dei calciatori più fantasiosi della sua generazione, un classico numero 10. Ha legato la x.com Addio a Evaristo Beccalossi: è morto a 69 anni l’ex attaccante dell’Inter, idolo dei tifosi - facebook.com facebook