La Mazda CX-60 diventa la sala d’ascolto più piccola del mondo

Mazda ha annunciato il suo coinvolgimento come partner dello SlowSound Festival 2026, in programma a Roma dal 15 al 17 maggio. L’evento, dedicato alla promozione di un ascolto più attento e consapevole, si svolge nel contesto di una manifestazione che punta a valorizzare il concetto di slow life e buona musica. Per la prima volta, l’azienda si unisce a questa iniziativa, che si terrà nel capoluogo italiano.

ROMA (ITALPRESS) – Mazda, per la prima volta, è partner dello SlowSound Festival 2026 – Slow life, good Sound, in programma a Roma dal 15 al 17 maggio, un evento che mira a trasformare l’ascolto in un’esperienza attiva e consapevole. Il Festival vedrà la partecipazione di professionisti del settore e musicisti, con l’obiettivo di esplorare il suono come strumento di analisi, attraverso incontri formativi, approfondimenti tecnici ed esperienze guidate. All’interno della manifestazione, diverse sale saranno allestite con impianti di riproduzione di altissimo livello di marchi come Dartzeel e Stenheim, espressione dello stato dell’arte del settore audio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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