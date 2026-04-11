Le nuove Mazda CX-60 e CX-80 del 2026 sono arrivate nelle concessionarie con interventi tecnici che migliorano la guida e il comfort degli occupanti. Le due vetture sono state aggiornate per offrire una esperienza di guida più raffinata e sicura, con modifiche che riguardano aspetti tecnici e di sicurezza. Entrambe i modelli sono state presentate come novità per il mercato di quest’anno e sono già disponibili per l’acquisto.

Le nuove Mazda CX-60 e CX-80 del 2026 raggiungono le concessionarie con una serie di interventi tecnici mirati a perfezionare la guida e il comfort degli occupanti. Il costruttore giapponese ha scelto di non limitarsi a un cambiamento estetico, ma ha puntato su una raffinazione meccanica profonda, frutto dell’analisi dei back ricevuti sui mercati globali. Meccanica e Kaizen: la ricerca della precisione dinamica. L’aggiornamento per il 2026 si concentra sulla qualità della percezione al volante. Attraverso l’impiego di nuovi ammortizzatori e molle, Mazda ha cercato un equilibrio più efficace tra la capacità di assorbire le irregolarità del manto stradale e la precisione necessaria durante la guida. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mazda CX-60 e CX-80 2026: guida perfetta e sicurezza rivoluzionaria

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