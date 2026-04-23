Una donna e i suoi tre figli sono stati trovati morti dopo essere precipitati dal balcone di un appartamento a Catanzaro. La donna, che lavorava come operatrice sociosanitaria in una residenza sanitaria assistenziale, soffriva di depressione. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell'accaduto. Lo psichiatra ha commentato che si tratta di un gesto che non sarebbe stato improvviso, ma frutto di un disagio legato alla solitudine.

Sulla vicenda è intervenuto lo psichiatra Paolo Crepet: "Non è stato gesto d'impeto, ma un disagio della solitudine. Questa madre era semplicemente sola, il suo disagio non è stato intercettato da nessuno" Si chiamava Anna Democrito la donna che si gettò dal balcone con i 3 figli a Catanzaro.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Chi era Anna Democrito, la donna che si gettò dal balcone con i 3 figli a Catanzaro: Oss di Rsa, soffriva di depressione

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