Paglia risponde a Giannini | Nessuna vita è inutile in carrozzina

Un dibattito acceso si è acceso tra due figure pubbliche dopo che una ha commentato le condizioni di vita di persone in carrozzina. La persona coinvolta ha definito le affermazioni dell’altra come “parole squallide” e ha espresso sorpresa, sottolineando di aver considerato l’interlocutore una persona intelligente. La discussione ha attirato l’attenzione sui toni e sui contenuti delle dichiarazioni pubbliche recenti, senza ulteriori dettagli sulle identità coinvolte.

AGI - "Sono parole squallide che mi meravigliano, perché dette da una persona che reputavo intelligente". Inizia così la durissima replica di Gianfranco Paglia, Medaglia d’oro al valore militare, affidata alle colonne del Secolo d'Italia. Al centro della polemica ci sono le recenti dichiarazioni di Massimo Giannini, che per attaccare l'operato del governo aveva utilizzato un paragone giudicato offensivo: "Fa una vita inutile come un centenario che è su una sedia a rotelle". La dignità oltre la sedia a rotelle. Paglia, che vive sulla sedia a rotelle da 33 anni a causa dell'attentato subito durante la missione in Somalia, respinge con forza l'idea che la disabilità o la vecchiaia coincidano con l'inutilità.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Paglia risponde a Giannini: "Nessuna vita è inutile in carrozzina" Notizie correlate “La mia vita in sedia a rotelle inutile? Ecco cosa rispondo a Giannini”: Gianfranco Paglia asfalta il giornalistaGianfranco Paglia, medaglia d’oro al valore militare, da 33 anni sulla sedia a rotelle per l’attentato subito in Somalia, già deputato della... “Inutile vivere sulla sedia a rotelle”: bufera su Giannini. FdI: “Ha insultato i disabili pur di attaccare il governo”“Giannini vergognoso: per attaccare il governo insulta i disabili”: non si placano le polemiche dopo l’intervento del giornalista a DiMartedì, con la...