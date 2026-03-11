Pennabilli il sindaco Giannini intervistato a Salotto Blu | La guerra è un obbrobrio chi l' ha fatta lo sa

Il sindaco di Pennabilli, Mauro Giannini, è stato intervistato da Mario Russomanno durante il programma Salotto Blu, trasmesso questa sera alle 23 su VideoRegione canale 99 del digitale terrestre. Durante l'intervista, Giannini ha commentato il tema della guerra, definendola un obbrobrio e affermando che chi l’ha combattuta ne è consapevole.