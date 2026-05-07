La lettura a Palermo si condivide | reading party da Magnisi Studio

Domenica 10 maggio, dalle 17 alle 19.30, si svolgerà presso Magnisi Studio a Palermo un evento chiamato “Reading Party Palermo”. L’appuntamento è rivolto a chi ama leggere e desidera condividere questa passione con altri. Durante l’evento, i partecipanti potranno ascoltare e leggere brani scelti, creando un momento di scambio tra appassionati di libri e lettura. L’iniziativa si inserisce in un contesto di incontri dedicati alla socialità e alla cultura.