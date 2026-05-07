La lettura a Palermo si condivide | reading party da Magnisi Studio
Domenica 10 maggio, dalle 17 alle 19.30, si svolgerà presso Magnisi Studio a Palermo un evento chiamato “Reading Party Palermo”. L’appuntamento è rivolto a chi ama leggere e desidera condividere questa passione con altri. Durante l’evento, i partecipanti potranno ascoltare e leggere brani scelti, creando un momento di scambio tra appassionati di libri e lettura. L’iniziativa si inserisce in un contesto di incontri dedicati alla socialità e alla cultura.
Domenica 10 maggio, dalle 17 alle 19.30, da Magnisi Studio a Palermo si terrà “Reading Party Palermo”, un appuntamento dedicato alla lettura condivisa e alla socialità tra appassionati di libri.L’evento nasce con l’idea di creare uno spazio di pausa dal ritmo quotidiano, in cui leggere.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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