Reading Party a Palermo | al Magnisi Studio un pomeriggio tra libri silenzi e nuove connessioni

Il Reading Party a Palermo si svolge perché il Magnisi Studio ha deciso di creare uno spazio dedicato agli amanti dei libri, offrendo un pomeriggio di lettura condivisa. Dalle 17:00 alle 19:30 di domenica 1 marzo, i partecipanti si riuniscono tra scaffali pieni di volumi e atmosfere tranquille. L’evento favorisce incontri tra persone che condividono la passione per la lettura, senza interferenze sonore. I presenti portano i loro libri preferiti e si immergono nel silenzio collettivo.

Domenica 1 marzo, dalle 17:00 alle 19:30, il Magnisi Studio (Via E. Amari 148) accoglie un nuovo Reading Party, un appuntamento dedicato a chi ama leggere e desidera farlo in un contesto condiviso ma rispettoso del silenzio. Nel cuore della città, lo spazio si trasformerà in un rifugio per lettori: un ambiente pensato per favorire concentrazione, ascolto e connessioni autentiche. La lettura torna al centro, insieme alle persone e al tempo dedicato a sé. Il format prevede: due sessioni di lettura silenziosa da 30 minuti (ogni partecipante porta il proprio libro); momenti di socializzazione con conversazioni one-to-one; una fase finale di condivisione collettiva per scambiarsi idee, titoli e consigli di lettura.