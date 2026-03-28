La squadra valuta un reparto offensivo rinforzato con più attaccanti di livello, tra cui Lewandowski, Vlahovic e Kolo Muani, che attualmente hanno ingaggi elevati ma non comportano costi di cartellino. Questa strategia permette di concentrare le risorse su un’unica operazione di mercato, puntando a potenziare l’attacco con più nomi di spicco senza aumentare i costi di acquisizione.

Lewandowski, Kolo Muani, Vlahovic, Yildiz. Tutti insieme, si può? Dalla cabina di comando della Continassa hanno dato parere positivo, dopo un’attenta analisi dei costi. La Juve deve rifarsi il look, in attacco e non solo. Ma dopo il prolungamento di Yildiz, l’opportunità di ragionare su due centravanti a costo zero per l’acquisto è qualcosa che spinge con il vento in poppa. Spalletti ha bisogno in un 9 di struttura per portare a termine il suo progetto di gioco: Vlahovic lo sa bene e per questo vuole rimanere oltre alla scadenza del suo attuale contratto, Lewandowski a fine corsa nel Barcellona si sta guardando attorno e l’ipotesi Juve non la esclude. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Juve pensa all'attacco pesante attorno a Yildiz: Lewa, Vlahovic e Kolo tutti insieme?

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