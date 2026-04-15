Nella prima parte della stagione, la Juventus si trova a dover rivedere alcune scelte in difesa, puntando su più italiani. L’attacco presenta ancora incertezze e c’è attenzione sulla situazione di alcuni attaccanti, mentre il club valuta anche il possibile arrivo di un nuovo centravanti. I cambiamenti in rosa e le decisioni tecniche sono al centro delle discussioni tra i tifosi e gli analisti sportivi.

di Paolo Rossi Juventus, il punto sui bianconeri tra progetto Spalletti, emergenza attacco e una rosa che deve tornare a sentire davvero il peso. Ultime. Nel format “Tribuna Juve” di Juventus News 24, Simone Stenti lancia un messaggio netto: la Juventus può ancora prendersi il terzo posto, ma per farlo deve ritrovare concentrazione, personalità e soprattutto identità. La classifica dice che la lotta Champions è apertissima, con il Milan terzo a 63 punti, la Juve quarta a 60 e il Como subito dietro a 58 dopo 32 giornate. Ogni punto pesa, e a Torino pesa più che altrove. In questo quadro, il rinnovo di Luciano Spalletti fino al 30 giugno 2028 è molto più di una firma: è la certificazione che un progetto esiste e che la società vuole dare continuità a una squadra ancora giovane e imperfetta.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus, la corsa Champions passa dall’identità: più italiani in difesa, dubbi su Vlahovic e rimpianto Kolo Muani – Tribuna Juve | PODCAST con Paolo Rossi e Simone Stenti

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