La guerra in Medio Oriente sta bloccando i pescatori italiani

Da ilpost.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La guerra in Medio Oriente sta causando problemi ai pescatori italiani, che si trovano a dover affrontare diverse difficoltà. Il prezzo del gasolio è aumentato, portandoli a ridurre la velocità di navigazione e a cercare metodi alternativi per risparmiare carburante. Questa situazione sta influenzando le loro attività quotidiane e le operazioni di pesca nella zona.

Il prezzo del gasolio li costringe a navigare più lentamente e ad altri espedienti per consumare meno, oppure a stare fermi in porto Dall’inizio di marzo, ogni volta che esce dal porto di Anzio con il suo peschereccio, Lorenzo Colantuono deve sperare in una pesca eccezionale per far quadrare i conti. Prima del blocco dello stretto di Hormuz, il gasolio per le barche costava circa 60 centesimi al litro, nelle ultime settimane ha superato l’euro e in alcuni giorni è arrivato a un euro e 30 centesimi, più del doppio. Moltiplicati per i 500 litri di gasolio bruciati ogni giorno dal motore del suo peschereccio fanno circa 250 euro al giorno in più, oltre settemila euro al mese.🔗 Leggi su Ilpost.it

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