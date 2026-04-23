Erdo?an | la guerra in Medio Oriente sta iniziando a indebolire l’Europa

Il presidente turco ha dichiarato che il conflitto in Medio Oriente sta causando un progressivo indebolimento dell’Europa. Le sue parole arrivano in un momento di tensioni crescenti nella regione, che secondo lui si riflettono anche sui paesi europei. Non sono state fornite ulteriori spiegazioni o dettagli sul collegamento tra i due fronti di crisi. La dichiarazione è stata rilasciata durante un discorso ufficiale.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato che la guerra in Medio Oriente sta iniziando a indebolire l’Europa. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, durante una conversazione telefonica con il suo omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier, ha affermato che “la guerra in Medio Oriente sta iniziando a indebolire l’Europa”. “La guerra nella nostra regione sta iniziando a indebolire anche l’Europa e, se non affrontiamo questa situazione con un approccio orientato alla pace, i danni causati dal conflitto saranno di gran lunga maggiori”, ha detto Erdogan. Durante un incontro con il Segretario Generale della NATO Mark Rutte, il presidente turco ha sottolineato che la Turchia “si è schierata dalla parte della pace e della diplomazia nella guerra contro l’Iran“.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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