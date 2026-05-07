Una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia, portando grandine su diverse aree della regione. Le zone più colpite includono il Comasco, dove il fenomeno si è verificato in modo intenso. Le precipitazioni hanno causato danni e disagi in vari comuni, con alcune strade e campagne interessate dalla grandine. La situazione è in fase di monitoraggio da parte delle autorità locali.

Nuova ondata di maltempo sulla Lombardia. La grandine ha flagellato ampie zone della regione, specialmente il Comasco. Da Cermenate a Lurago d'Erba, passando per Turate, strade e giardini si sono "imbiancati" come se a cadere fosse stata neve. Particolarmente colpito anche il Varesotto (come a Cislago, nelle immagini) e la provincia di Sondrio.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - La grandine flagella mezza Lombardia

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