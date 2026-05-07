Manila Gorio, presidente dell’associazione Transgender Italia e direttrice di Political TV, ha riferito di essere stata esclusa da una cena con Roberto Vannacci. La giornalista ha spiegato che il motivo dell’esclusione sarebbe legato alla sua identità transessuale, ritenuta non gradita durante l’incontro. La sua testimonianza è stata diffusa attraverso i canali social e i media, suscitando attenzione e reazioni di vario genere.

Manila Gorio, presidente dell’associazione Transgender Italia e direttrice editoriale di Political TV, ha raccontato di essere stata esclusa da una cena con Roberto Vannacci in quanto presenza non gradita, con ogni probabilità a causa della sua transessualità. Roberto Vannacci (Imagoeconomica). Il racconto di Gorio. «Diverse settimane fa Vannacci era venuto in Puglia per un incontro con i giornalisti», ha spiegato Gorio, nota a livello locale anche per aver lavorato a Antennasud. Dopo il comizio dedicato a Futuro Nazionale, era in programma una cena, ma a quel punto Gorio si è vista sbarrare la strada: «Mi è stato detto che non avrei potuto partecipare vista la mia “situazione”», ha spiegato a Repubblica, facendo intendere che il problema per l’ ex generale risiedesse nella sua transessualità.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La giornalista Manila Gorio: «Esclusa dalla cena con Vannacci perché transessuale»

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