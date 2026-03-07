Chi ha pagato la cena con Totti? Il giornalista spiazza Gasperini e lui risponde così

Durante una conferenza stampa, un giornalista ha chiesto a Gasperini chi avesse pagato la cena con Totti. Il tecnico ha risposto in modo spontaneo, suscitando una reazione divertita. La scena si è svolta lo scorso lunedì e ha attirato l’attenzione dei presenti, con Gasperini che ha commentato la situazione in modo diretto e naturale. Il video dell’episodio è diventato immediatamente virale.

Gian Piero Gasperini parla della cena dello scorso lunedì con Totti: il siparietto con il giornalista in conferenza stampa è tutto da ridere! Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it Leggi anche: Gasp: "L'obiettivo è restare nella corsa Champions. Chi ha pagato la cena con Totti? Nessuno dei due..." "Mi vedi stanco?": il giornalista punzecchia Spalletti, lui risponde cosìIl tecnico bianconero in conferenza stampa ha parlato prima di Yildiz e delle sue potenzialità, poi si è lasciato andare a una rapida gag con i... Una raccolta di contenuti su Chi ha pagato la cena con Totti Il.... Discussioni sull' argomento C’è chi ha pagato 20mila euro per tornare a casa: il racconto degli italiani bloccati da sei giorni a Dubai; Gasperini nettissimo: Basta pensare alla Juve, a Genova senza mal di testa. Poi svela chi ha pagato la cena tra lui e Totti...; Crosetto rientra da Dubai: ho pagato l'aereo di Stato. Ma per il M5s deve dimettersi; Pagamenti Inps marzo 2026, le date da segnare sul calendario. Milleproroghe, salta riapertura della rottamazione quater per chi non ha pagato la rata: cos’è successoSalta la riapertura della rottamazione quater per i contribuenti che non hanno pagato la rata di novembre. L’emendamento della Lega al decreto Milleproroghe prolungava i termini della sanatoria fino f ... fanpage.it Cookaround - Cucina e Ricette. . Senza Burro... ma si scioglie in bocca! Chi ha detto che per una torta soffice serve il burro La ricotta (se è buona!) regala una consistenza umida e vellutata che dura per giorni. È la colazione perfetta per sentirsi leggeri - facebook.com facebook . @Inter, Chivu alla vigilia della partita contro il @acmilan: "Sappiamo chi sono gli avversari, hanno giocatori che dal punto di vista individuale sono top. Dobbiamo essere consapevoli di cosa vuol dire giocare un derby" tinyurl.com/56u28ept x.com