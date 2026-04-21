Muore dopo una cena in pizzeria con la moglie | esclusa l'intossicazione ancora sconosciuta la causa del decesso

Un uomo è deceduto lo scorso marzo a seguito di una cena con la moglie in una pizzeria di Genova. I carabinieri dei Nas hanno escluso che ci fosse un'intossicazione o una contaminazione degli alimenti consumati. Le cause del suo decesso restano ancora sconosciute e sono in fase di approfondimento. La vicenda si è conclusa senza che siano stati individuati elementi che possano spiegare il tragico episodio.