Muore dopo una cena in pizzeria con la moglie | esclusa l'intossicazione ancora sconosciuta la causa del decesso
Un uomo è deceduto lo scorso marzo a seguito di una cena con la moglie in una pizzeria di Genova. I carabinieri dei Nas hanno escluso che ci fosse un'intossicazione o una contaminazione degli alimenti consumati. Le cause del suo decesso restano ancora sconosciute e sono in fase di approfondimento. La vicenda si è conclusa senza che siano stati individuati elementi che possano spiegare il tragico episodio.
Restano sconosciute le cause del decesso di un uomo morto lo scorso marzo dopo una cena con la moglie in una pizzeria di Genova: per i carabinieri dei Nas non c'è nessuna contaminazione sugli alimenti mangiati dalla vittima al ristorante.🔗 Leggi su Fanpage.it
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