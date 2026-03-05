Ecco il bilancio di Campari | crescono le vendite e gli utili

Campari ha chiuso il 2025 con un utile di gruppo di 386 milioni di euro, segnando un aumento del 2,7%, mentre le vendite nette sono cresciute del 2,4% e l’Ebit rettificato del 5,4%. La crescita si è verificata in 24 mercati diversi, nonostante le difficoltà del contesto operativo. I risultati sono stati comunicati con riferimento a un anno caratterizzato da sfide economiche e di mercato.

La società ha presentato i bilanci relativi al 2025. Secondo il Cfo la crescita continuerà nel 2026 Campari ha archiviato il 2025 con un utile di gruppo pari al 386 milioni di euro (in crescita 2,7%, con una crescita organica delle vendite nette pari al 2,4% e un Ebit-rettificato in aumento del 5,4% ), tutto "nonostante il contesto operativo sfidante", con "crescita organica in 24 mercati in tutte le aree geografiche e in tutte le brand house". Questi i principali dati evidenziati da Davide Campari-Milano, il cui consiglio di amministrazione ha approvato la relazione annuale al 31 dicembre 2025. Escludendo l'impatto dell'uragano in Giamaica, spiega la società, la crescita organica sarebbe stata pari al +3%.