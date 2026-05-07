La Germania riflette sull' Europa | un cumulo di macerie

La Germania sta affrontando una crisi politica e sociale che mette in discussione il suo ruolo in Europa. La riflessione si concentra su problemi interni e sulle conseguenze che queste difficoltà possono avere sui rapporti con gli altri paesi dell’Unione. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di tensioni e sfide che coinvolgono diversi settori e istituzioni europee, evidenziando una fase di forte incertezza.

da Venezia Niente affatto «in chiave minore», come vorrebbe il titolo della Biennale veneziana 2026, i padiglioni nazionali mettono in scena temi forti, urgenti, spesso scomodi, distribuendosi tra Giardini e Arsenale ma anche in tutta la laguna, quasi una costellazione diffusa che riflette la complessità del presente. L'ampliamento a novantanove partecipazioni, con l'ingresso di nuove nazioni come Guinea, Guinea Equatoriale, Nauru, Qatar, Sierra Leone, Somalia, Vietnam ed El Salvador, non appare dunque un dato quantitativo, ma il segno di una geografia culturale sempre più frammentata e plurale. In questo scenario, forse per la prima volta a nostra memoria, la rappresentazione nazionale cambia funzione: non più vetrina identitaria anti-global, ma dispositivo critico transnazionale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Germania riflette sull'Europa: un cumulo di macerie Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: Da oasi fertile a un cumulo di macerie: la (drammatica) storia di Gaza raccontata da Arturo Marzano Leggi anche: Il carro ’La macchina dei sogni’ riflette sull’evoluzione umana Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Germania riflette sull'Europa: un cumulo di macerie; Il Padiglione Germania con un team di sole donne alla Biennale d'Arte di Venezia 2026; Palestinese in Germania ottiene la cittadinanza tedesca e festeggia invocando Hamas: Berlino la revoca; Dazi e ritiro truppe, le minacce di Trump un'occasione per l'Europa. La Germania riflette sull'Europa: un cumulo di macerieNiente affatto «in chiave minore», come vorrebbe il titolo della Biennale veneziana 2026, i padiglioni nazionali mettono in scena temi forti, urgenti, spesso scomodi, distribuendosi tra Giardini e ... msn.com Merz e la svolta sulla difesa: cosa cambia per la GermaniaUn'analisi delle scelte e delle contraddizioni di Friedrich Merz: dall'impegno sulla difesa alle tensioni nella coalizione ... notizie.it A 75 anni dalla ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania , il nostro Presidente Luigi Mattiolo riflette su storia, cooperazione e sfide comuni. Un dialogo che resta centrale per il futuro europeo Ascolta qui l’intervista https://www1.wdr. - facebook.com facebook