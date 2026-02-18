Il carro ’La macchina dei sogni’ ha ottenuto il primo premio perché rappresenta chiaramente come l’evoluzione umana si rifletta negli oggetti di tutti i giorni. Durante la parata, i partecipanti hanno mostrato una grande attenzione ai dettagli, evidenziando simboli che accompagnano la vita quotidiana. La scelta di inserire elementi come vecchi telefoni e automobili d’epoca ha fatto emergere il legame tra passato e presente.

I temi che hanno fatto vincere gli storici carnevali. La quotidianità, i suoi oggetti, i suoi simboli. Sono stati questi elementi che hanno dato infatti la vittoria alla società carnevalesca Pundgaz al 137esimo carnevale di San Matteo della Decima. Il carro allegorico (a destra) ‘L’anima delle cose’ è stato dedicato appunto agli oggetti che un tempo erano simbolo della quotidianità, come un tavolo, un orologio, gli animali da cortile, quali simboli di nostalgia ma anche di felicità. I Pundgaz hanno vinto anche i premi per allegria, costumi e colonna sonora; mentre il premio per la miglior zirudella è andato a Ezio Scagliarini per la società Macaria e il Fagiolino d’oro se lo è aggiudicato Franco Govoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il carro ’La macchina dei sogni’ riflette sull’evoluzione umana

