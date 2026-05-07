La FP Cgil annuncia azioni sindacali sul ‘caso Matticoli’ | Silenzio inaccettabile su diritti e legalità

La FP Cgil ha annunciato azioni sindacali riguardo al caso Matticoli, criticando il silenzio che circonda la situazione. La Segreteria Territoriale di Benevento ha dichiarato di essere profondamente delusa per la mancanza di risposte e di interventi ufficiali sui temi dei diritti e della legalità coinvolti. La questione riguarda un episodio specifico che ha suscitato preoccupazione tra i rappresentanti sindacali.

Tempo di lettura: 2 minuti La Segreteria Territoriale della FP CGIL di Benevento esprime profonda indignazione per il persistente silenzio dell’Amministrazione Comunale di fronte alle legittime istanze dei lavoratori e diffida formalmente l’Ente, preannunciando l’avvio dello stato di agitazione di tutto il personale dipendente. Nonostante i solleciti inviati, l’Amministrazione continua a ignorare richieste fondamentali, dalla semplice assegnazione di una saletta sindacale alla discussione di un documento cruciale sulle gravi criticità del personale. “Il mancato riscontro configura una lesione delle corrette relazioni sindacali e un totale disinteresse verso il benessere organizzativo” dichiarano i rappresentanti della RSU e la Segreteria Aziendale.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La FP Cgil annuncia azioni sindacali sul ‘caso Matticoli’: “Silenzio inaccettabile su diritti e legalità” Notizie correlate Leggi anche: Comune di Latina, la Cgil Fp annuncia esposto all'Anac Contratto Funzioni Locali, Fp Cgil Arezzo: “Salari falcidiati dall’inflazione e diritti al ribasso. Altro che dignità”Arezzo, 28 marzo 2026 – Contratto Funzioni Locali, Fp Cgil Arezzo: “Salari falcidiati dall’inflazione e diritti al ribasso. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Giù le mani dagli ospedali di comunità. L’allarme arriva dalla Fp Cgil Milano; Petizione lavoro agile FP CGIL: firma per difendere smart working e salariLavoro agile, firma la petizione FP CGIL; Medici di famiglia. Fp Cgil: Bene Riforma Schillaci, ma servono risorse e tutele; Leonardo Puleri è il nuovo segretario generale della Fp Cgil Sondrio. Sanità, FP CGIL Imperia attacca la riforma: Cronaca di una distruzione annunciataLe analisi del primo quadrimestre, secondo la FP CGIL Imperia, confermerebbero quanto sostenuto fin dall’inizio dal sindacato, ovvero una cronaca di una distruzione annunciata. Il sindacato, infatti ... rivieratime.news Plasmagate, la Fp Cgil smentisce Torrette: «Non un problema organizzativo ma una carenza di personale». Annunciata la mobilitazione dei lavoratoriANCONA - Dopo il caso delle sacche di plasma sprecate all’Officina Trasfusionale dell’ospedale di Ospedali Riuniti di Torrette, esplode lo scontro tra sindacato e vertici sanitari. corriereadriatico.it Scuola, Flc Cgil Sicilia annuncia sciopero e sit-in il 7 maggio: protesta contro la riforma che «smantella l'istruzione tecnica» Leggi qui: https://ilfattodicatania.it/2026/05/scuola-flc-cgil-sicilia-annuncia-sciopero-e-sit-in-il-7-maggio-protesta-contro-la-riforma-che - facebook.com facebook Ricci (Cgil), ennesima tragedia sul lavoro, morto un operaio ad Acerra. 'Il Governo annuncia il decreto Primo maggio ma è occasione persa' #ANSA x.com