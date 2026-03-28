Contratto Funzioni Locali Fp Cgil Arezzo | Salari falcidiati dall’inflazione e diritti al ribasso Altro che dignità

Il sindacato FP Cgil di Arezzo ha espresso preoccupazione riguardo alle condizioni dei lavoratori coinvolti nel Contratto Funzioni Locali, sottolineando che gli stipendi sono stati erosi dall’inflazione e che i diritti sono diminuiti. La denuncia si concentra sulla riduzione del potere d’acquisto e sui cambiamenti nelle condizioni di lavoro, che vengono definiti come una perdita di dignità per i dipendenti.

Arezzo, 28 marzo 2026 – . Giacomo Nebbiai replica alla Cisl: “Perdita del 12% del potere d’acquisto. I numeri in busta paga non mentono: questo accordo è irricevibile”. “Nessuna polemica personale, ma un doveroso atto di chiarezza verso i lavoratori”. Esordisce così Giacomo Nebbiai, Segretario Generale della Fp Cgil Arezzo, replicando alle recenti dichiarazioni della Cisl in merito al rinnovo del contratto delle Funzioni Locali. “La scelta di Cisl e Uil di firmare è legittima, ma definire questo accordo un atto che ‘restituisce dignità economica’ significa ignorare la realtà dei fatti”, incalza Nebbiai. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Contratto Funzioni Locali, Fp Cgil Arezzo: “Salari falcidiati dall’inflazione e diritti al ribasso. Altro che dignità” Articoli correlati Salari al palo da dieci anni. Aumenti mangiati dall’inflazione. Landini (Cgil): ora i rinnovi ogni annoRoma, 15 gennaio 2026 – Le buste paga lorde non hanno tenuto il passo dei prezzi, ma il potere d’acquisto netto è stato in parte “assicurato” da... Nuovo contratto collettivo per i lavoratori del comparto Funzioni locali, Cisl: "Più salario e nuovi diritti”“Un risultato - sottolinea Cisl - ottenuto attraverso una trattativa condotta con responsabilità e partecipazione, stando sempre sul merito delle... Altri aggiornamenti su Contratto Funzioni Locali Temi più discussi: Contratto Funzioni Locali, Fp Cgil Arezzo: Salari falcidiati dall’inflazione e diritti al ribasso. Altro che dignità; Contratto sulle funzioni locali: assemblea Cisl-Fp a Porto Torres - L'Unione Sarda.it; La Cgil esclusa dal tavolo delle trattative al Comune: È antisindacale; Nuovo contratto Funzioni Locali: la Cisl Fp Marche riunisce oltre 110 delegati ad Ancona. Stipendi statali 2026: gli aumenti previsti dal nuovo contratto CCNL Funzioni LocaliIl 23 febbraio 2026 l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le sigle sindacali CISL, UIL e CSA hanno sottoscritto ... leggioggi.it Cedolino NoiPa, per gli enti locali arrivano aumenti e arretratiNoiPa, arrivano gli incrementi di stipendio per il personale impiegato presso le funzioni centrali dello Stato. Aumenti (medi e lordi) da 160 euro, arretrati fino a 2.000 euro. money.it