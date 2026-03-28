Contratto Funzioni Locali Fp Cgil Arezzo | Salari falcidiati dall’inflazione e diritti al ribasso Altro che dignità

Da lanazione.it 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindacato FP Cgil di Arezzo ha espresso preoccupazione riguardo alle condizioni dei lavoratori coinvolti nel Contratto Funzioni Locali, sottolineando che gli stipendi sono stati erosi dall’inflazione e che i diritti sono diminuiti. La denuncia si concentra sulla riduzione del potere d’acquisto e sui cambiamenti nelle condizioni di lavoro, che vengono definiti come una perdita di dignità per i dipendenti.

Arezzo, 28 marzo 2026 – . Giacomo Nebbiai replica alla Cisl: “Perdita del 12% del potere d’acquisto. I numeri in busta paga non mentono: questo accordo è irricevibile”. “Nessuna polemica personale, ma un doveroso atto di chiarezza verso i lavoratori”. Esordisce così Giacomo Nebbiai, Segretario Generale della Fp Cgil Arezzo, replicando alle recenti dichiarazioni della Cisl in merito al rinnovo del contratto delle Funzioni Locali. “La scelta di Cisl e Uil di firmare è legittima, ma definire questo accordo un atto che ‘restituisce dignità economica’ significa ignorare la realtà dei fatti”, incalza Nebbiai. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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