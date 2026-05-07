Nelle ultime ore, sui social si è diffusa una foto falsa che ritrae una figura pubblica in lingerie. La immagine, creata con intelligenza artificiale tramite una tecnica di deepfake, è stata condivisa da alcuni utenti come se fosse reale. La persona coinvolta ha prontamente smentito, precisando che si tratta di un’immagine manipolata. La vicenda ha sollevato interrogativi sulla diffusione di contenuti fraudolenti online.

Giorgia Meloni ha pubblicato sui suoi profili social una foto falsa che la ritrae in abbigliamento intimo, un deepfake generato con l’intelligenza artificiale e spacciato per autentico da alcuni utenti in rete. Un’immagine costruita al computer, mai scattata nella realtà, ma talmente convincente da ingannare chi l’ha condivisa credendola vera. “ Girano in questi giorni diverse mie foto false, generate con l’intelligenza artificiale e spacciate per vere da qualche solerte oppositore “, ha scritto la premier nel suo post. Con un tocco di autoironia tipicamente italiana, Meloni ha aggiunto: “ Devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha anche migliorata parecchio “.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - La foto fake di Meloni in lingerie infiamma il web: “oggi a me, domani a chiunque”

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