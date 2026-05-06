La premier ha condiviso sui social una foto creata con intelligenza artificiale, suscitando preoccupazioni sulla diffusione di contenuti falsi. In un messaggio, ha espresso preoccupazione per i rischi legati ai deepfake, affermando che oggi tocca a lei, ma domani potrebbe riguardare chiunque. La questione della manipolazione digitale si fa sempre più presente nel dibattito pubblico e politico.

Giorgia Meloni torna a puntare il dito contro i deepfake. La premier pubblica sui suoi canali social una foto falsa generata con l’intelligenza artificiale. Viene ritratta con il corpo di una donna in intimo, sul quale è montato il suo volto. “Girano in questi giorni e vengono spacciate per vere da qualche solerte oppositore”, scrive Meloni, citando il commento di un utente che definisce «vergognoso» che una presidente del Consiglio «si presenti in queste condizioni». Il pericolo oltre la politica “I deepfake sono uno strumento pericoloso perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque. Io posso difendermi. Molti altri no”, avverte. Non è la prima volta: già cinque anni fa, da leader di FdI, Meloni fu vittima di un video hard falso diffuso da due persone poi processate a Sassari.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Deepfake, l’allarme di Meloni: “Oggi tocca a me, domani a chiunque”

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Solidarietà @GiorgiaMeloni per le immagini inaccettabili generate con l’intelligenza artificiale. I #deepfake usati per offendere sono un attacco alla dignità delle persone, alla verità e alla qualità del dibattito democratico. Serve una risposta ferma, anche europ x.com