Un giornalista ha criticato la premier dopo che questa ha condiviso una foto falsa in cui appare in lingerie. Secondo quanto riportato, l’attacco si riferisce a un post pubblicato dalla stessa leader politica, che sarebbe stato collegato a una immagine manipolata. La vicenda ha suscitato reazioni pubbliche e si inserisce in un contesto di polemiche sui contenuti condivisi sui social media da figure politiche di rilievo.

Massimo Giannini scettico sulla denuncia social di Giorgia Meloni al post fake in lingerie. L’editorialista di Repubblica ha attaccato la presidente del Consiglio per aver rilanciato sui social un foto in cui è stata ritratta in vestaglia da notte attraverso un’immagine generata con l’intelligenza artificiale. Secondo il giornalista quella della premier sarebbe più una strategia più che una condanna. La foto fale in lingerie La foto di Giorgia Meloni con l’AI in è stata condivisa dalla stessa premier sui suoi profili social, pubblicando lo screenshot di un post di un account dal nome “Roberto”: “Che una Presidente del Consiglio si presenti in queste condizioni è veramente vergognoso, indegna del ruolo istituzionale che ricopre.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Foto fake di Meloni in lingerie, Giannini attacca la premier sul post: "Ha bisogno di creare un nemico"

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