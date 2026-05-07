La forma del maschio la voce di materiali d’archivio racconta la repressione di corpi non conformi

A Bergamo è in corso una mostra che utilizza documenti, testimonianze orali e materiali d’archivio per raccontare un aspetto della Venezia Giulia tra la fine dell’Ottocento e gli anni Cinquanta del Novecento. Il focus è sulla repressione di individui non conformi, con particolare attenzione ai regimi che, in quel periodo, hanno esercitato il controllo sui corpi come forma di consolidamento del potere.

Bergamo. Documenti, fonti orali e materiali d’archivio, la Storia che prende voce per raccontare un aspetto della Venezia Giulia tra fine Ottocento e metà Novecento, quando i regimi costruirono il proprio potere anche attraverso il controllo dei corpi. Forme di repressione su corpi ritenuti devianti, mascolinità non conformi, in particolare durante il periodo fascista, sono al centro dell’indagine di “ La forma del maschio ” (produzione Quarantasettezeroquattro), performance di Gioele Peressini che sarà protagonista, venerdì 8 maggio, a CULT! Atrio di Palazzo della Libertà (alle 18 e alle 20.15), tra gli appuntamenti della 13ª edizione di Festival ORLANDO.🔗 Leggi su Bergamonews.it Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT Notizie correlate Malaysia, blocco di Grindr e Blued: un’altra forma di repressione contro la comunità LGBT+Il governo della Malaysia, a maggioranza mussulmana, indentifica l’omosessualità come un crimine. Giorgio Armani, l'Autunno-inverno 2026/27 racconta un’eleganza che cambia pelle senza perdere la propria voce (anzi, con la voce di Mina)Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La forma del maschio, la voce di materiali d’archivio racconta la repressione di corpi non conformi; A Bergamo il festival Orlando riflette sulla geografia sessuo-affettiva; ORLANDO, Festival di arti performative e di cinema; Orlando: a Bergamo la 13^ edizione del Festival di arti performative e di cinema - Aise.it. La forma del maschio, la voce di materiali d’archivio racconta la repressione di corpi non conformiGioele Peressini presenta La forma del maschio, un viaggio nella Venezia Giulia tra fine Ottocento e metà Novecento ... bergamonews.it La forma del maschioPer «Festival Orlando» appuntamento con una performance che indaga le mascolinità non conformi durante il periodo fascista. La forma del maschio è una performance che indaga le mascolinità non ... ecodibergamo.it Arisa finisce nel mirino dei social per la sua nuova forma fisica e risponde per le rime ai sospetti sull'uso dell'Ozempic - facebook.com facebook #Koné: " #Frattesi e gli altri, il #Sassuolo forma bene i suoi calciatori" x.com