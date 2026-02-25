Malaysia blocco di Grindr e Blued | un’altra forma di repressione contro la comunità LGBT+

Il governo della Malaysia, a maggioranza mussulmana, indentifica l’omosessualità come un crimine. Dall’era coloniale dell’Impero britannico, i diritti LGBT+ sono inesistenti e le misure adottate nei confronti delle persone queer lo dimostra. Sono state applicate restrizioni e provvedimenti in moltissime occasione, quindi era solo questione di tempo prima che due note app di incontri venissero bloccate. I siti in questione sono proprio Grindr e Blued, attualmente inagibili. Il blocco di Grindr e Blued non sono l’unica forma repressiva in Malaysia. La Commissione per le Comunicazioni e i Media, cioè l’autorità della Malaysia che si occupa di gestire le telecomunicazioni, ha ufficialmente reso inutilizzabili le app di Grindr e Blued. Il blocco delle due piattaforme, realizzate per le persone omosessuali, si mostra come l’ennesima forma di repressione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

