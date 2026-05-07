La società partenopea non ha ancora fatto un passo concreto per portare l’attaccante di proprietà juventina. Nel frattempo, si parla di un possibile trasferimento di un altro attaccante alla Fiorentina, con la stampa che ha scritto di un interesse per Lucca. La situazione tra le società coinvolte resta ancora da definire, mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi di mercato.

Perché il Napoli non salta su Moise Kean? L’idea viene leggendo la Gazzetta dello Sport che lancia la notizia di Lucca in viola. L’attaccante del Napoli (ex Udinese) che quest’anno ha deluso tantissimo sia in azzurro che al Nottingham Forest, è in cima alla lista dei desideri della società ancora di proprietà dei Commisso e che ora ha Paratici come direttore sportivo e diremmo anche come principale rappresentante. Ne scrive la Gazzetta dello Sport. La Gazza ricorda che già in passato Lucca era stato accostato alla Fiorentina. E che Firenze sarebbe destinazione gradita per rilanciarsi in Serie A. Recentemente è stato accostato anche al Bologna.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La Fiorentina vuole Lucca (magari). Perché il Napoli non prende Kean?

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