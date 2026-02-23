La Fiorentina si prende il derby | Kean stende il Pisa tre punti d’oro per la salvezza

Kean segna il gol decisivo e fa vincere la Fiorentina nel derby contro il Pisa. La partita si decide negli ultimi minuti, quando l’attaccante toscano inserisce il pallone in rete dopo un’azione rapida. I tre punti ottenuti aiutano la squadra a migliorare la classifica e a rafforzare la propria posizione in zona salvezza. La vittoria arriva in un momento chiave, con il pubblico che esulta per questa conquista importante.

Decide un gol dell’attaccante nel primo tempo dopo una partenza dominante dei viola. Nella ripresa il Pisa cresce e sfiora il pareggio nel finale, ma la squadra di Vanoli resiste e aggancia Lecce e Cremonese a quota 24 punti, uscendo dalla zona retrocessione. Con il cuore in gola fino al 96’, ma con una vittoria che pesa come un macigno. La Fiorentina batte 1-0 il Pisa nel derby toscano e conquista tre punti fondamentali nella corsa salvezza. Decide la rete di Kean nel primo tempo, al termine di una gara dominata per lunghi tratti ma complicata terribilmente nel finale, quando i nerazzurri hanno sfiorato il pareggio in più di un’occasione. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

La Fiorentina piega 1-0 il Pisa nel derby-salvezza grazie al gol di KeanKean segna il gol decisivo che permette alla Fiorentina di battere 1-0 il Pisa nel derby salvezza.

Fiorentina, un gol che vale oro: Kean stende la Cremonese nel recupero e riaccende la corsa salvezzaLa Fiorentina conquista una vittoria importante contro la Cremonese grazie a un gol di Kean nel recupero.

La Fiorentina si prende il derby: Kean stende il Pisa, tre punti d’oro per la salvezzaDecide un gol dell’attaccante nel primo tempo dopo una partenza dominante dei viola. Nella ripresa il Pisa cresce e sfiora il pareggio nel finale, ma la squadra di Vanoli resiste e aggancia Lecce e Cr ... firenzetoday.it

