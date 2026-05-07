La Fiorentina sta valutando l’inserimento di un attaccante nel suo reparto offensivo, con l’ipotesi di portare in squadra un giocatore proveniente dalla stessa società. Si parla anche di un possibile sostegno finanziario da parte di un altro attaccante già presente in rosa, che potrebbe contribuire alla conclusione dell’operazione. La società sta pianificando alcune mosse per rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Fiorentina prepara una nuova rivoluzione offensiva dopo una stagione deludente sotto il profilo realizzativo. I numeri dell’attacco viola raccontano infatti di un reparto incapace di mantenere le aspettative nate dopo l’exploit di Moise Kean nel campionato precedente. E tra i nomi che stanno prendendo quota per il futuro c’è quello di Lorenzo Lucca. Fabiana Della Valle sulla Gazzetta dello Sport analizza il momento complicato dell’attacco viola, sottolineando come Kean, Gudmundsson e Piccoli abbiano prodotto complessivamente appena 16 reti in campionato, lontanissimi dall’impatto avuto dal solo Kean nella stagione 2024-25.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Fiorentina, idea Lucca per l’attacco: Kean può finanziare il colpo”

Notizie correlate

Leggi anche: Mercato Napoli, il futuro di Lucca in bilico: l’addio per finanziare un colpo in attacco, il nome

Gazzetta dello Sport: “Bologna, assalto a Lucca”Gazzetta dello Sport: “Bologna, assalto a Lucca”"> Il Bologna guarda già al futuro e, tra le ipotesi sul tavolo di Casteldebole, torna a emergere un...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Fiorentina - Como: 1-2 | Serie A - Risultati; Gazzetta dello sport: Fiorentina, idea Lucca; Gazzetta: Ecco quando Paratici sceglierà il nuovo allenatore della Fiorentina; Probabile Formazione - 36° Giornata.

Per la Gazzetta è duello Grosso-De Rossi per la panchina viola, ma occhio a MarcelinoLa Gazzetta dello Sport parla di sfida a due per la panchina della Fiorentina tra due profili 'Mondiali': Fabio Grosso e Daniele De Rossi vent’anni fa hanno ... firenzeviola.it

Torna Gosens, Gudmundsson falso nove: nessun dubbio per i quotidiani sull'undici della Fiorentina a RomaDa Gazzetta dello Sport alla Nazione, passando per Corriere dello Sport e Tuttosport, tutti d'accordo sull'undici con cui la Fiorentina scenderà in campo stasera a Roma. Per ... firenzeviola.it

Gazzetta di Parma - facebook.com facebook

Il DL. 62/2026 (Decreto 1° Maggio) rimanda alla contrattazione collettiva per la definizione del salario giusto. Ammessi anche CCNL diversi, ma solo se applicano trattamento economico complessi (TEC) Il Decreto in Gazzetta Ufficiale ln.run/dl-62-2026 x.com