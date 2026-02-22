de gea juventus anche il portiere della fiorentina nella lista di comolli per i pali le ultimissime sulla trattativa

Il nome di De Gea compare nella lista della Juventus, che cerca un nuovo portiere dopo la partenza di Di Gregorio. La scelta deriva dalla volontà di rafforzare il reparto tra i pali, mentre anche il portiere della Fiorentina entra nelle valutazioni del club. La trattativa si concentra su un possibile trasferimento, ma ancora non ci sono accordi definitivi. I dirigenti bianconeri valutano diverse opzioni prima di prendere una decisione definitiva.

De Gea Juventus, l’estremo difensore spagnolo è finito nel mirino dei bianconeri per il post Di Gregorio. Ecco le ultime su questa trattativa. Il mercato dei portieri in casa bianconera sta vivendo una fase di fermento senza precedenti. Con Michele Di Gregorio finito nel mirino della critica dopo le ultime incertezze, la dirigenza torinese ha iniziato a esplorare profili di caratura internazionale per garantire alla squadra quell’esperienza necessaria per i palcoscenici della Champions League. Tra i nomi ipotizzati dall’edizione odierna di Tuttosport, spicca l’ipotesi De Gea. L’estremo difensore spagnolo, protagonista di una stagione di altissimo profilo in Serie A, sembra destinato a cambiare nuovamente maglia per cercare un’ultima grande sfida in carriera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Calciomercato Juventus: 6 colpi a parametro zero in estate. Quali sono i nomi gratis nella lista di Comolli e Ottolini, ultimissimeLa Juventus ha deciso di puntare sui giocatori in scadenza di contratto questa estate, spinta dalla volontà di rinforzare la rosa senza spendere troppo.

Fiorentina-Milan: Pulisic solo davanti a De Gea tira, ma il portiere respinge |Diretta 0-0La partita tra Fiorentina e Milan si conclude con un pareggio senza reti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Fiorentina: Solomon e De Gea recuperati. Rugani e Gudmundsson in dubbio; Infortunio De Gea, quando torna il portiere della Fiorentina: i tempi di recupero e la situazione verso il Pisa; Serie A, Inter-Juve 3-2. Rete di Zielinski al 90'. Gol e highlights; de Gea e Solomon saltano la Conference League, slitta il rientro di Evan Ferguson, rischio stagione finita per Rrahmani.

Da Torino, Juventus delusa da Di Gregorio: contattati gli agenti di De GeaLe continue prestazioni deludenti di Michele Di Gregorio stanno inducendo la Juventus a porre riflessioni sul futuro della propria porta. L'estremo difensore bianconero è reduce da ... firenzeviola.it

La Stampa rivela: Più di un contatto tra la Juventus e gli agenti di De Gea, ma ci sono altri nomiFirenze, Stadio Franchi, 11.01.2026, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.comLa Juve ha tanti problemi. msn.com

“La Juventus cerca un portiere, tanti nomi tra cui De Gea” - facebook.com facebook

Juventus, non solo Carnesecchi. Per la porta piace il 2005 Restes, contatti anche con De Gea x.com