Lucca controllo medico a Roma | problema alla caviglia per l’attaccante del Nottingham Forest

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’attaccante italiano Lorenzo Lucca si è sottoposto a un controllo medico a Roma dopo il problema fisico accusato negli ultimi giorni. Il centravanti del Nottingham Forest non è stato infatti convocato per la sfida contro il Manchester City e dietro l’assenza non ci sarebbero motivazioni tecniche. Secondo quanto riportato da TMW, il giocatore avrebbe accusato un fastidio alla caviglia. Per questo motivo Lucca si è recato a Villa Stuart, a Roma, dove ha effettuato gli accertamenti medici nella giornata odierna. Il consulto si è concluso nel primo pomeriggio ed è servito a valutare l’entità del problema che lo ha costretto a saltare l’ultima gara di Premier League. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

