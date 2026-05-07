La Finanza indaga sui film sovvenzionati dal ministero di Giuli

Le forze di polizia finanziaria stanno conducendo un’indagine sui finanziamenti pubblici assegnati a diversi film attraverso un intervento seguito a una segnalazione interna. Tra i progetti coinvolti ci sono un film intitolato «Tradita» con un’attrice nota e un biopic dedicato a un noto musicista. Le verifiche mirano a chiarire l’origine e la conformità delle sovvenzioni con le modalità previste dalle procedure.

Il pensiero ha fatto breccia persino nelle stesse stanze del Mic, da anni cornucopia di prebende e assegni pesantissimi alle opere intellettuali degli amici intellò. Solo che, dalle parti di via del Collegio Romano, devono aver trovato difficile, se non proprio impossibile, estirpare questa prassi, ormai evidentemente ben radicata, dei finanziamenti a pioggia a opere discutibili o firmati dai soliti membri del circoletto rosso. E così il dicastero guidato da Alessandro Giuli e dalla sottosegretaria con delega al Cinema, Lucia Borgonzoni, sì è visto costretto a chiedere l’intervento della Guardia di finanza dopo i risultati (leggasi: contributi e tax credit) delle commissioni preposte alla valutazione delle opere prima del sì o no definitivo al sostegno economico.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Finanza indaga sui film sovvenzionati dal ministero di Giuli Notizie correlate Il Pd attacca Cannella: “Interrogazione a Giuli sui fondi del ministero al film del neo sottosegretario”“I deputati democratici della Commissione cultura alla Camera hanno depositato un’interrogazione parlamentare al ministero della Cultura per fare... Arena Santa Giulia: la Guardia di Finanza indaga sui fondi extra? Cosa scoprirai Come sono finiti i milioni extra per la struttura privata? Chi dovrà rispondere del possibile danno alle casse dello Stato? Perché i... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Arena Santa Giulia, la Corte dei conti indaga sugli extra costi e ipotizza il danno erariale: gdf a Palazzo Marino; Olimpiadi, istruttoria della Corte dei conti sui 134 milioni di extra costi per l’Arena Santa Giulia; Olimpiadi: la Corte dei Conti indaga su arena hockey. Ipotesi danno erariale; La Corte dei conti indaga sull'Arena Santa Giulia: Extra costi per 134 milioni. Ipotesi danno erariale. Crisi Amt, la procura indaga anche sul bilancio 2024La procura di Genova indaga anche sul bilancio 2024 dell'Azienda municipalizzata dei trasporti. I militari della guardia di finanza si sono presentati negli uffici del Comune e in quelli della società ... ansa.it La procura di Spezia indaga sulla sicurezza del rigassificatore a Panigaglia. La finanza nei giorni scorsi si è presentata con un consulente nominato dalla pm #ANSA - facebook.com facebook LA FINANZA INDAGA SU UNA NO PROFIT ‘VICINA’ ALLA DESTRA CHE AVREBBE INTASCATO SOLDI IN CAMBIO DI... x.com