Arena Santa Giulia | la Guardia di Finanza indaga sui fondi extra

La Guardia di Finanza sta conducendo un'indagine sui fondi aggiuntivi destinati all'Arena Santa Giulia, una struttura privata. Sono in corso verifiche per chiarire come siano stati utilizzati i milioni di euro provenienti da finanziamenti extra. L'inchiesta mira anche a determinare se siano stati commessi abusi o irregolarità nella gestione delle risorse pubbliche, e chi potrebbe essere chiamato a rispondere di eventuali danni alle casse dello Stato.

? Cosa scoprirai Come sono finiti i milioni extra per la struttura privata?. Chi dovrà rispondere del possibile danno alle casse dello Stato?. Perché i costi sono passati da 134 a 50 milioni?. Quali responsabilità colpiscono i soggetti pubblici coinvolti nell'operazione?.? In Breve Costi extra passati da 134 a 50 milioni di euro dopo vaglio tecnico comunale.. Proprietà dell'arena appartenente alla multinazionale Eventim titolare di TicketOne.. Udienza Corte Costituzionale sulla natura giuridica della Fondazione Milano-Cortina spostata al 23 giugno.. Delibera di giunta autorizzava erogazione iniziale di 21 milioni di euro per infrastrutture.. La Guardia di Finanza ha eseguito ieri presso Palazzo Marino un ordine di esibizione della Corte dei Conti per acquisire i documenti relativi all’Arena Santa Giulia.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Arena Santa Giulia: la Guardia di Finanza indaga sui fondi extra Notizie correlate Guarda di Finanza a Palazzo Marino per gli extra costi dell’Arena a Santa GiuliaSono in corso acquisizioni di documenti da parte della Guardia di Finanza negli uffici della direzione generale del Comune di Milano, a Palazzo... Arena Santa Giulia, la Corte dei conti indaga sugli extra costi e ipotizza il danno erariale: gdf a Palazzo MarinoLa guardia di finanza, su delega della procura regionale della Corte dei conti della Lombardia, sta acquisendo documenti a Palazzo Marino nell'ambito... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Mobilità. Arena Santa Giulia, il piano straordinario in occasione dei concerti; Olimpiadi 2026, indagine della Corte dei Conti sull’Ice Hockey Arena: Danno erariale; Concerti all'Arena Santa Giulia: scatta il piano viabilità. Ztl rossa e gialla per Ligabue e Annalisa; Pm Corte Conti indaga su Arena Santa Giulia Olimpiadi, 'danno erariale'. Extracosti per l’Arena Santa Giulia, il nodo dei 7 milioni. Ma Palazzo Marino ridimensionò le speseL’indagine della Corte dei Conti punta a far luce sugli oneri per il pubblico. Ma Palazzo Marino non ha opere direttamente a carico e non ha preso per buone ... milano.repubblica.it La Corte dei conti sta indagando su possibili irregolarità nella costruzione dell’Arena Santa Giulia di MilanoLa Corte dei conti sta indagando su possibili irregolarità nell’uso di fondi pubblici per la costruzione dell’Arena Santa Giulia di Milano, un palazzetto costruito per ospitare eventi dal vivo e nel q ... ilpost.it Extracosti per l’Arena Santa Giulia, il nodo dei 7 milioni. Ma Palazzo Marino ridimensionò le spese milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com La fase rock dell’arena di Santa Giulia – stasera c’è Ligabue, sabato tocca ad Annalisa – parte con i giudici in campo. Le spese aumentate (secondo i dati forniti da Cts Eventim) di 134 milioni di euro - facebook.com facebook