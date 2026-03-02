Dybala è diventato papà | nata la prima figlia con Oriana Sabatini

Da novella2000.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paulo Dybala e Oriana Sabatini sono diventati genitori della loro prima figlia. La nascita è avvenuta negli ultimi giorni e la coppia ha annunciato la notizia tramite i propri canali social. Dybala gioca con la maglia della AS Roma e la coppia vive insieme in Italia. La famiglia si è così allargata con l’arrivo del primo bambino.

La famiglia di Paulo Dybala si allarga. L’attaccante della AS Roma e la moglie Oriana Sabatini hanno accolto la loro. La famiglia di Paulo Dybala si allarga. L’attaccante della AS Roma e la moglie Oriana Sabatini hanno accolto la loro prima bambina Grande emozione per Paulo Dybala e Oriana Sabatini, che sono diventati genitori il 2 marzo 2026. La piccola è venuta alla luce a Roma con qualche giorno di anticipo rispetto alla data indicata inizialmente, fissata per l’11 marzo. La coppia aveva già raccontato nei mesi scorsi diversi momenti della gravidanza, creando molta attesa tra i fan e gli appassionati di calcio e spettacolo. La nascita è avvenuta all’Ospedale Gemelli, scelta fatta con anticipo per motivi pratici e familiari. 🔗 Leggi su Novella2000.it

dybala 232 diventato pap224 nata la prima figlia con oriana sabatini
© Novella2000.it - Dybala è diventato papà: nata la prima figlia con Oriana Sabatini

Dybala papà: è nata la figlia con Oriana Sabatiniin prime linee al centro della scena sportiva e familiare, Paulo Dybala celebra un traguardo personale che arricchisce la sua storia oltre il calcio...

Dybala diventa papà: fiocco rosa per l’argentino! È nata la figlia dell’attaccante della Roma e di Oriana SabatiniCalciomercato Serie A: Goretzka può davvero arrivare in Italia? Un club si sta muovendo concretamente per prenderlo a zero.

Altri aggiornamenti su Oriana Sabatini.

Temi più discussi: Dybala e Oriana Sabatini pronti alla nascita della prima figlia: gli ultimi tenerissimi scatti e il dettaglio su come sarà il parto; Roma, Dybala verso la resa. Gasp pensa a Malen-Soulé; Roma News, Risultati e Partite, Classifica, Giocatori.

oriana sabatini dybala è diventato papàOriana Sabatini e Paulo Dybala genitori per la prima volta: nata la figlia in Italia, ecco come si chiamaOriana Sabatini e Paulo Dybala diventano genitori: scopri tutti i dettagli sulla nascita della loro prima figlia. mondotv24.it

oriana sabatini dybala è diventato papàDybala diventa papà: fiocco rosa per l’argentino! È nata la figlia dell’attaccante della Roma e di Oriana SabatiniDybala diventa papà: è nata la figlia dell’attaccante della Roma e di Oriana Sabatini. Fiocco rosa per l’argentino Il mondo del calcio e l’intera tifoseria giallorossa si stringono in un caloroso abbr ... calcionews24.com

Trova facilmente notizie e video collegati.