La figlia di Borsellino agli studenti del liceo Volta | Non lamentatevi reagite e siate custodi della verità

Questa mattina, l’aula magna del Liceo Scientifico Alessandro Volta di Foggia si è riempita di studenti per un incontro dedicato alla memoria di Paolo Borsellino e alla lotta contro le mafie. La figlia del magistrato ha preso la parola, invitando i giovani a non lamentarsi, ma a reagire e a custodire la verità. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi studenti e insegnanti, in un momento di riflessione collettiva.

Questa mattina l’aula magna del Liceo Scientifico Alessandro Volta di Foggia ha ospitato un intenso momento di confronto dedicato alla memoria di Paolo Borsellino e alla lotta contro le mafie. Protagonista dell’incontro è stata Fiammetta Borsellino, da anni impegnata nelle scuole italiane per.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate A scuola di antimafia con Fiammetta Borsellino: al Liceo Volta la speciale lezione sul 'futuro possibile'Foggia si prepara ad accogliere nuovamente Fiammetta Borsellino, protagonista di un importante momento di riflessione e confronto dal titolo ‘Giovani... Leggi anche: "L'educazione sanitaria nella tutela della salute": incontro con gli studenti del liceo Volta Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: A Oristano la figlia del giudice Paolo Borsellino racconta il padre; Museo Diocesano Arborense - Padri, storie e racconti, incontro con Fiammetta Borsellino; Fiammetta Borsellino, a Porto Torres incontro con 300 studenti - L'Unione Sarda.it; A scuola di antimafia con Fiammetta Borsellino: al Liceo Volta la speciale lezione sul 'futuro possibile' - FoggiaToday. La figlia di Borsellino agli studenti del liceo Volta: Non lamentatevi, reagite e siate custodi della veritàNell’aula magna dell’istituto, questa mattina 7 maggio 2026, la figlia del magistrato ucciso dalla mafia ha incontrato studenti e docenti per parlare di legalità, responsabilità civile e futuro delle ... foggiatoday.it Fiammetta Borsellino, figlia di Paolo, a Foggia per un incontro sulla legalitàParlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene. La lotta alle mafie deve essere innanzitutto un movimento culturale. L’INCONTRO. Così Paolo Borsellino, eroe ... foggiacittaaperta.it Costone Borsellino, ministero ammette altri progetti Comune: ok a oltre 5 milioni Leggi qui: https://quotidianodigela.it/costone-borsellino-ministero-ammette-altri-progetti-comune-ok-a-oltre-5-milioni - facebook.com facebook Quando il procuratore nazionale antimafia #Melillo avverte che la legge sulle intercettazioni indebolisce le indagini, cala il silenzio. Perché Falcone e Borsellino si celebrano, ma i loro strumenti si smontano. x.com