A scuola di antimafia con Fiammetta Borsellino | al Liceo Volta la speciale lezione sul ' futuro possibile'

Al Liceo Volta di Foggia si è tenuta una lezione dedicata all’antimafia, condotta da Fiammetta Borsellino, figlia del giudice ucciso. L’incontro ha coinvolto studenti e insegnanti in un momento di approfondimento sul ruolo della memoria e della legalità. La presenza di Borsellino si inserisce in un ciclo di incontri rivolti ai giovani, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza delle vicende giudiziarie e delle battaglie contro la criminalità organizzata.

Foggia si prepara ad accogliere nuovamente Fiammetta Borsellino, protagonista di un importante momento di riflessione e confronto dal titolo ‘Giovani e memoria. L’eredità di Paolo Borsellino’. L’iniziativa si terrà domani, giovedì 7 maggio, alle 8.30, presso l’aula magna del Liceo Scientifico ‘A.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate A Mestre un incontro sulla legalità con Fiammetta BorsellinoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta... Leggi anche: A lezione di Antimafia, carabinieri e magistrati incontrano gli studenti del liceo "Archimede" Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Pantelleria, un viaggio nella legalità con Fiammetta Borsellino nelle scuole, in nome del padre Paolo; Mafie, l’allarme di Colosimo: Parlano la lingua dei social; La mafia si mimetizza sui social. Lo Stato può vincere questa guerra. Legalità, gli alunni della scuola Morvillo incontrano Fiammetta BorsellinoLa figlia del magistrato ucciso dalla mafia nel 1992 ha raccontato la sua esperienza al fianco del padre. LE FOTO MONREALE, 5 maggio – Per il mese della l ... monrealenews.it Fiammetta Borsellino, figlia di Paolo, a Foggia per un incontro sulla legalitàParlate della mafia. Parlatene alla radio, in televisione, sui giornali. Però parlatene. La lotta alle mafie deve essere innanzitutto un movimento culturale. L’INCONTRO. Così Paolo Borsellino, eroe ... foggiacittaaperta.it Fiammetta Borsellino, a Porto Torres incontro con 300 studenti x.com Fiammetta Borsellino in libreria a Foggia, incontro sulla legalità - facebook.com facebook