L' educazione sanitaria nella tutela della salute | incontro con gli studenti del liceo Volta

Il liceo Volta ospita un incontro dedicato all'educazione sanitaria, organizzato per sensibilizzare gli studenti sulla prevenzione e la tutela della salute. La scelta di approfondire questi temi nasce dalla necessità di promuovere comportamenti corretti tra i giovani, soprattutto in un periodo in cui il benessere si tutela anche attraverso la conoscenza. L'evento si svolge giovedì 26 febbraio alle 14 nella biblioteca della scuola, coinvolgendo esperti e studenti in una discussione diretta.

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga "L'educazione sanitaria nella tutela della salute e nella prevenzione delle complicanze", questo il titolo dell'incontro che si terrà giovedì 26 febbraio ore 14 presso la biblioteca del liceo Volta. Iniziativa organizzata dall'associazione Reggio Cresce in collaborazione con l'Istituto scolastico Alessandro Volta che coivolgerà alcune classi dello stesso istituto. Relazionerà il dottore Giovanni Micalizzi, ginecologo e socio dell'associazione ReggioCresce. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Studenti del liceo Empedocle a confronto con Giovanni Floris: incontro al PalacongressiQuesta mattina al Palacongressi gli studenti del liceo Empedocle hanno incontrato Giovanni Floris.

Acquedotto, "filtri assenti in parte della città, serve equità nella tutela sanitaria”La qualità dell’acquedotto a Pordenone evidenzia disparità nella tutela sanitaria tra le diverse zone della città.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Liceo Scientifico A.Volta: il 26 febbraio l’incontro L’educazione sanitaria nella tutela della salute e nella prevenzione delle complicanze; Prevenzione è Salute fa tappa a L’Aquila con screening e attività di educazione sanitaria; Barilla entra a scuola ed esce l’educazione alimentare; Arriva l'infermiere scolastico in Piemonte: una proposta di legge da un milione di euro per garantire benessere, inclusione e prevenzione tra i banchi.

Educazione sanitaria e prevenzione: al Liceo Volta un incontro promosso da ReggioCresceL’associazione ReggioCresce prosegue il proprio impegno nel promuovere iniziative socio?culturali rivolte ai giovani della città. In collaborazione con ... inquietonotizie.it

Prevenzione e salute: a scuola l’educazione sanitaria con ReggioCresce e la scuola Alessandro VoltaL’associazione ReggioCresce promuove presso, ed in collaborazione, con l’Istituto scolastico Alessandro Volta, una iniziativa che approfondirà il tema: L’educazione sanitaria nella tutela della salut ... strettoweb.com

Un grazie sincero al BCC Romagnolo per avermi invitata a parlare di rinascita ed educazione emotiva. Ogni volta che entro in una sala per condividere questi temi, so che non si tratta solo di un incontro. Si tratta di creare uno spazio in cui fermarsi, ascoltarsi, r - facebook.com facebook