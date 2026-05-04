Buonvino - Misteri a Villa Borghese | 5 motivi per non perdere la fiction Raiuno

Roma, 4 maggio 2026 – La stagione della fiction non è ancora finita e, tratta dai romanzi noir di Walter Veltroni con la regia di Milena Cocozza, in tv, arriva l’attesissima, nuova serie di Raiuno dal titolo Buonvino – Misteri a Villa Borghese, destinata ad avere un sequel (in caso di successo). Il protagonista principale è Giovanni Buonvino che, dopo essere stato relegato ad un ruolo puramente burocratico, ha la possibilità di dare una nuova svolta alla propria vita. A prestare il volto al protagonista è Giorgio Marchesi, amatissimo dal pubblico e che in passato ha già recitato in altre fiction di successo come Un medico in famiglia, Una grande famiglia, Sorelle, L’allieva 2, I Medici - Nel nome della famiglia, Studio Battaglia, Vanina - Un vicequestore a Catania.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Rai Pubblica Utilità. . Su Rai 1 arriva “Buonvino - Misteri a Villa Borghese” Dal 7 maggio, in prima serata, debutta una nuova fiction che intreccia mistero, emozione e racconto umano. Protagonista è il commissario Giovanni Buonvino, nato dai romanzi di - facebook.com facebook