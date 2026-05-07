La festa della mamma a Villa Tasca | sfilate in abiti storici e balli tra i viali del parco

Domenica 10 maggio si è svolta una manifestazione dedicata alla festa della mamma presso Villa Tasca, coinvolgendo il parco e il Giardino Romantico. L’evento è stato organizzato dall’associazione locale “Belle Époque”, che ha presentato sfilate di abiti storici provenienti dal XVIII al XX secolo. Durante la giornata, sono stati messi in scena balli tra i viali del parco, riproponendo l’evoluzione del costume attraverso le diverse epoche.

Festa della mamma speciale tra i viali del parco e del Giardino Romantico di Villa Tasca. Domenica 10 maggio l’associazione palermitana “Belle Époque”, che rievocherà l’evoluzione del costume dal XVIII al XX secolo attraverso abiti storici e sfilate tra i viali, riportando in scena l’eleganza e.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Baronissi, “Pilates con Mamma” al Parco del Ciliegio per la Festa della Mamma Leggi anche: A Villa Tasca è ancora Carnevale: sfilata in maschera tra i sentieri del parco, trucca bimbi e gonfiabili Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Visita guidata tra i saloni di Villa Tasca, la dimora set della serie tv Il Gattopardo; A Villa Tasca un'esperienza culturale immersiva con le note del pianista Enrico Simonetta; Visita guidata tra i saloni di Villa Tasca visita guidata nella dimora set della serie tv Il Gattopardo. Festa della Mamma 2026, il 10 maggio: idee regaloOggetti per la casa, accessori e dettagli decorativi per un pensiero che unisce estetica e funzionalità. cosedicasa.com Festa della Mamma: idee, ricette e ispirazioni golose per passare tempo insiemeNon esiste una ricetta universale per la Festa della Mamma, perché non esiste una mamma universale. C’è la mamma golosa che aspetta solo una torta al cioccolato fondente con ganache lucida. C’è la ... buonissimo.it Suggerisci ai tuoi amici la Pagina Ufficiale del Quartiere Villa Tasca! E' semplice: clicca il tasto ISCRIVITI che trovi nella parte alta della pagina e pubblica il link della nostra pagina sulla tua bacheca! La pagina del "Quartiere Villa Tasca" è la pagina di un - facebook.com facebook