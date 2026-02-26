A Villa Tasca è ancora Carnevale | sfilata in maschera tra i sentieri del parco trucca bimbi e gonfiabili

Ultimo weekend di Carnevale in mezzo alla natura a Villa Tasca. Sabato e domenica, dalle 10 alle 17, nel parco si terranno diverse attività: dal trucca bimbi ai gonfiabili e tornano le maschere. Alle 16 sfilata in maschera tra i sentieri. E prima pranzo a base di pasta al forno o tabulè di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Carnevale di Montoggio 2026: grande sfilata in maschera per le vie del paeseSabato 14 febbraio si festeggia il Carnevale di Montoggio con una grande sfilata per le vie del paese.

! - Sabato 28 Febbraio e Domenica 1 Marzo 10:00-17:00 Parco e Giardino romantico di Villa Tasca GIOCA INSIEME AI TUOI PERSONAG - facebook.com facebook