La festa del salame a Casatenovo

Dal 8 al 10 maggio a Campofiorenzo di Casatenovo si svolge la 51ª Festa del salame, un evento dedicato alla tradizione gastronomica locale. Durante i tre giorni, vengono proposte diverse iniziative e degustazioni legate al salame, che rappresenta uno dei principali protagonisti della manifestazione. La festa richiama visitatori da diverse zone e si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

Dall'8 al 10 maggio a Campofiorenzo di Casatenovo torna la Festa del salame, uno degli appuntamenti gastronomici più attesi del territorio, giunto alla sua 51esima edizione. Il programmaL'appuntamento è campo sportivo parrocchiale in via Don Consonni 2 bis, a ingresso libero. In programma ci.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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