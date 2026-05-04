Design | il radiatore Relax Style vince il Red Dot 2026

Il radiatore Relax Style si è aggiudicato il premio Red Dot 2026, riconoscimento internazionale nel settore del design. La giuria ha apprezzato l’equilibrio tra funzionalità e aspetto estetico, evidenziando come il prodotto integri la ventilazione in un design minimale. Tra i dettagli tecnici che hanno convinto la commissione ci sono la cura nella forma e l’innovazione nei materiali utilizzati.

? Cosa scoprirai Come fa un radiatore a combinare ventilazione e design minimale?. Quali dettagli tecnici hanno convinto la giuria del Red Dot?. Perché questo sistema è ideale per le pompe di calore?. Come si nascondono i collegamenti idraulici in soli 110 millimetri?.? In Breve Il designer Dario Tanfoglio ha collaborato al progetto insieme a Irsap.. Il corpo macchina presenta una profondità ridotta di soli 110 mm.. Il sistema è compatibile con pompe di calore e caldaie a condensazione.. Il premio Red Dot opera nel settore del design da settant'anni.. Il radiatore ventilato Relax Style ha ottenuto il Red Dot Product Design Award 2026 nella categoria Heating and Air Conditioning Technology, consolidando la posizione di Irsap nel settore del riscaldamento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Design: il radiatore Relax Style vince il Red Dot 2026 Notizie correlate Felicitysolar’s Residential LiFePO4 Battery FLB48314TG1-H Wins 2026 Red Dot Design AwardCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE GUANGZHOU, China, April 10, 2026 /PRNewswire/ — Felicitysolar is proud to announce that its LiFePO4... Le Suzuki GSX-8T e GSX-8TT vincono il Red Dot Design Award(Adnkronos) – Nel panorama motociclistico attuale, dove spesso il design rincorre l’eccesso, Suzuki sceglie una strada diversa. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Irsap si aggiudica il Red Dot Product Design Award 2026. Irsap si aggiudica il Red Dot Product Design Award 2026Il radiatore ventilato Relax Style, nato dalla collaborazione con il designer Dario Tanfoglio, vince nella categoria Heating and Air Conditioning Technology ... cosedicasa.com RELAX HYBRIDNasce il primo radiatore ventilato. Design e tecnologia il meglio dell’innovazione IRSAP. La soluzione definitiva per la gestione del clima di casa. Un solo terminale per tutte le stagioni. Caldo e ... edilportale.com