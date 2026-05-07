La fabbrica ’Rubboli’ e i segreti della ceramica

GUALDO TADINO – Il libro " Il Segreto dell’Iride. I 150 anni della Manifattura Rubboli " viene presentato sabato 9 maggio nella sala della città della Rocca Flea. L’opera, pubblicata da Volumnia editrice con l’editing e la veste grafica a cura di Raffaele Marciano, raccoglie gli "Atti della Giornata di studi" svoltasi a Gualdo Tadino il 6 maggio 2023; i contributi degli studiosi presenti nel volume sono il frutto di un lungo lavoro di ricerca e valorizzazione di una delle realtà di artigianato artistico più significative nel panorama italiano tra il XIX° ed il XX° secolo. La giornata celebrativa, organizzata dall’associazione Rubboli, si articolerà in due momenti distinti.🔗 Leggi su Lanazione.it

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