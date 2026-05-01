Rubboli 150 anni di ceramica | svelato il segreto dell’iride

Il 9 maggio a Gualdo Tadino sarà presentato un volume che celebra i 150 anni di produzione della ceramica Rubboli. Durante l’evento verrà mostrato il diploma del 1899, che ricostruisce le origini della produzione del famoso rosso Rubboli. La cerimonia si svolgerà presso un teatro cittadino e vedrà la partecipazione di esperti e appassionati del settore. Il libro raccoglie fotografie e documenti storici legati alla lunga tradizione dell’azienda.

? Cosa sapere Il 9 maggio a Gualdo Tadino viene presentato il volume sui 150 anni Rubboli.. Il ritrovamento del diploma del 1899 ricostruisce le radici del celebre rosso Rubboli.. Il 9 maggio prossimo alle ore 10.30, la Sala della Città presso la Rocca Flea di Gualdo Tadino ospiterà la presentazione del volume Il segreto dell’iride – I 150 anni della Manifattura Rubboli, un’opera che celebra un secolo e mezzo di eccellenza ceramica. L’evento, che si terrà nella suggestiva cornice della Rocca Flea, nasce per dare forma scritta agli studi condotti lo scorso 6 maggio 2023 e rappresenta un tributo editoriale fondamentale alla storia della manifattura Rubboli, pubblicata da Volumnia Editrice nel corso del 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rubboli, 150 anni di ceramica: svelato il segreto dell’iride Notizie correlate Gualdo Tadino, dopo 150 anni si svela “Il segreto dell’iride”: un libro celebra la storica manifattura RubboliUn sabato mattina dedicato alla storia, all’arte e alla tradizione ceramica quello che attende Gualdo Tadino il prossimo 9 maggio. Uncharted: 18 anni dopo, svelato il segreto nascostoUn segreto sepolto per diciotto anni è stato portato alla luce nel primo capitolo della saga Uncharted, svelando un omaggio nascosto agli... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Il Segreto dell’Iride: a Gualdo Tadino la presentazione del volume sui 150 anni della Manifattura Rubboli; A San Pellegrino stasera l'alzata del Maggio; Perugia: maxi sequestro di eroina, arrestato 37enne nigeriano con tre chili di ovuli nascosti nello zaino; Discesa dei Ceri, torna la diretta di TRG - AranciaLIve domenica 3 maggio dalle 7.50. Il segreto dell'iride, a Gualdo Tadino i 150 anni della Manifattura Rubboli Link alla notizia nel primo commento - facebook.com facebook