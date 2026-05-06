Azalee per la ricerca | la Romagna si unisce nella lotta contro il cancro nella Festa della Mamma

In occasione della Festa della Mamma, in una regione italiana si sono mobilitati oltre seicento volontari per una iniziativa di solidarietà dedicata alla ricerca sul cancro. Durante l'evento, sono state distribuite azalee, simbolo della lotta contro questa malattia, in un'azione che ha coinvolto numerose persone e ha visto un grande impegno collettivo. La manifestazione si è svolta in un clima di partecipazione e collaborazione tra cittadini e associazioni.

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