La campagna solidale di Aslti domenica il primo appuntamento in piazza Castelnuovo

Domenica si svolge il primo appuntamento della campagna solidale di Aslti in piazza Castelnuovo, a Palermo. L’evento, dedicato alla raccolta fondi contro leucemie e tumori infantili, si terrà dalle 10 alle 18 e proseguirà nelle successive due settimane, il 22 e il 29 marzo. L’associazione organizza l’iniziativa nelle giornate festive di marzo per coinvolgere la comunità locale.

Torna per le festività pasquali l’appuntamento con la solidarietà di Aslti, l’associazione siciliana per la lotta contro le leucemie e i tumori infantili: a Palermo per tre domeniche consecutive, il 15, il 22 e il 29 marzo a Palermo, dalle 10 alle 18. Lo stand quest'anno, per la prima volta, sarà in piazza Castelnuovo. Il 21 e il 22 marzo i volontari saranno a Cefalù, e il 29 a Castelbuono. La campagna denominata “Per questa Pasqua, scegli un uovo che parla di cura” coinvolge anche altre piazze siciliane, ma è già partita con la possibilità di ordinare on line attraverso “lo shop di Aslti”, all’indirizzo www.liberidicrescere.itshop. Con... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

