Vintage e artigianato al MAXXI | la nuova Domenica Vintage

Al MAXXI torna la Domenica Vintage, un evento dedicato a oggetti di epoca passata e all’artigianato. Sono aperti due piani espositivi dove si possono ammirare pezzi di design e artigianato, con la possibilità di incontrare direttamente gli artigiani. L’evento offre l’opportunità di scoprire oggetti unici e di capire meglio il lavoro manuale che sta dietro a ogni creazione. Gli espositori sono presenti per condividere conoscenze e rispondere alle domande dei visitatori.

? Cosa scoprirai Cosa troverai tra i due piani espositivi del MAXXI?. Come cambierà l'acquisto di un oggetto grazie al contatto con l'artigiano?. Quali attività manuali attendono i bambini nel Kids Lab?. Dove si spostano gli altri eventi culturali del mese di maggio?.? In Breve Laboratori Kids Lab dalle 11:30 alle 16:30 con attività scientifiche e manuali.. Esposizione su due piani nel giardino del Mediterraneo al MAXXI.. Proposte food e drink con brunch e cocktail presso il ristorante interno.. Eventi correlati al Castello Savelli dal 1 al 3 maggio e Garbatella il 17 maggio.. Sabato 9 maggio 2026 la Domenica Vintage trasloca al Mediterraneo al MAXXI di via Guido Reni 4 per un’edizione speciale dedicata al vintage e all’artigianato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vintage e artigianato al MAXXI: la nuova Domenica Vintage Notizie correlate La Domenica Vintage al Mediterraneo MaxxiLa Domenica Vintage inaugura il 19 aprile al Mediterraneo MAXXI: vintage, handmade, designer, vinili, piante. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tutti i mercatini dell'antiquariato a Milano, ecco dove nel mese di maggio; Vintage, collezionismo e artigianato: l'atteso mercatino riparte con un format rinnovato; Ficus al Massimo | 1-3 maggio 2026; 9/5 – Remira Market il mercatino del vintage e artigianato. Mostra mercato Maggio sampietrino: artigianato, vintage, moda e musica liveTorna a Montegrotto Terme la tradizionale mostra mercato Maggio Sampietrino, l'appuntamento di primavera che trasforma il centro città in un vivace palcoscenico di artigianato, cultura e divertimento ... padovaoggi.it AL VIA LA 12° EDIZIONE DEL VINTAGE MARKET BARI SABATO 15 E DOMENICA 16 NOVEMBRE TORNA LA MOSTRA MERCATO DEDICATA AGLI APPASSIONATI DEGLI OGGETTI DEL ...Pronta la dodicesima edizione del Vintage Market Bari, la mostra mercato di prodotti e oggetti vintage e di seconda mano più grande e prestigiosa del Mezzogiorno. Organizzata come di consueto da ... ilikepuglia.it La Domenica Vintage al Mediterraneo Maxxi ift.tt/Jrq6sGO x.com La foto del giorno (Dove eravamo). Edizione Domenica Vintage milano_scomparsa_o_quasi Autonoma, originale e libera: la Milano che amiamo è ora su milanocittastato.it - facebook.com facebook