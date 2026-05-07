La divisa che diventa tortura | con piena coscienza calci e umiliazioni ai detenuti

Un'inchiesta rivela come alcuni agenti di polizia penitenziaria abbiano agito con consapevolezza e volontà durante episodi di violenza contro i detenuti. Le testimonianze raccolte descrivono calci, umiliazioni e insulti rivolti a persone ristrette, con alcuni agenti che riconoscono di aver preso parte a comportamenti violenti consci di ciò che facevano. L’indagine si concentra su episodi avvenuti all’interno di una struttura penitenziaria.

Mentre prendevano a botte i detenuti, li ferivano, li umiliavano e li insultavano, alcuni agenti della polizia penitenziaria avevano “piena coscienza e volontà” di ciò che stavano facendo. Le loro frequenti violenze erano “un agire umiliante e svilente della dignità e della reputazione.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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